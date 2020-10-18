MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Sakın tıklamayın
ABONE OL
18.10.2020 - 22:10 | | AA

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Sakın tıklamayın

Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Sakın tıklamayın

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlara, "sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar ile görüştü

Sıradaki Haber