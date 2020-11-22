22.11.2020 - 15:20 | | İHA
Sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü!
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Yakup Tunga, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tunga'nın filyasyon ekibinde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir haftadır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 46 yaşındaki Yakup Tunga, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tunga’nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Tuzla'da kedi kesip poşete koyan kadın hastaneye götürüldü!İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.