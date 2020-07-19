MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık çalışanlarına derin teşekkür dalışı
ABONE OL
19.07.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Sağlık çalışanlarına derin teşekkür dalışı

Koronavirüsle mücadele eden hastalara yardım eli uzatırken günlerce evlerinden ailelerinden uzak kalan, aynı hastalıkla boğuşarak yaşam mücadelesi veren sağlık çalışanlarının fedakarlığı su altında da unutulmadı.

Sağlık çalışanlarına derin teşekkür dalışı

Derinlere Saygı Dalış topluluğu, bu kez sağlık çalışanlarının gösterdiği insan üstü mücadeleye teşekkür etmek için daldı.

Saros Körfezi’nin İbrice Limanı’nda Mavi Ege Dalış Merkezi’nin desteğiyle bir araya gelen topluluk, 8 metre derinlikte “Tüm Sağlık Çalışanlarına Müteşekkiriz” yazılı pankart ve ve Türk bayrağı açtı. 12 kişilik dalış ekibinde Kovid-19’u yenen aile hekimi Dr. Ahmet Ayhan ile göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nihal Kasapçopur da vardı. Nisan ayında virüse yakalanmasıyla 14 gün karantinada kalarak iyileşen Dr. Ahmet Ayhan, “Bu dalış ile mesleğimizin ne kadar onurlu ve saygın olduğuna bir kez daha şahit oldum” dedi. Dr. Nihal Kasapçopur ise, “Dalgıçların duyarlılığı ile hazırlanan bu pankart bizler için en anlamlı teşekkürlerden biri oldu. Doğanın derin sessizliğinde bile hatırlanmak güzel” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına derin teşekkür dalışı




250 üyesiyle Türkiye’nin en büyük sualtı etkinlik grubu olan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Kaptan Metin Karadağ ise, Kovid-19 salgınının insanlığın devamı için sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını kaydetti.

Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Guterres Milliyet için yazdı: Küresel uyanma çağrısı

Guterres Milliyet için yazdı: Küresel uyanma çağrısı

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

Sıradaki Haber