Sağlık çalışanlarına derin teşekkür dalışı

Derinlere Saygı Dalış topluluğu, bu kez sağlık çalışanlarının gösterdiği insan üstü mücadeleye teşekkür etmek için daldı.



Saros Körfezi’nin İbrice Limanı’nda Mavi Ege Dalış Merkezi’nin desteğiyle bir araya gelen topluluk, 8 metre derinlikte “Tüm Sağlık Çalışanlarına Müteşekkiriz” yazılı pankart ve ve Türk bayrağı açtı. 12 kişilik dalış ekibinde Kovid-19’u yenen aile hekimi Dr. Ahmet Ayhan ile göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nihal Kasapçopur da vardı. Nisan ayında virüse yakalanmasıyla 14 gün karantinada kalarak iyileşen Dr. Ahmet Ayhan, “Bu dalış ile mesleğimizin ne kadar onurlu ve saygın olduğuna bir kez daha şahit oldum” dedi. Dr. Nihal Kasapçopur ise, “Dalgıçların duyarlılığı ile hazırlanan bu pankart bizler için en anlamlı teşekkürlerden biri oldu. Doğanın derin sessizliğinde bile hatırlanmak güzel” diye konuştu.











250 üyesiyle Türkiye’nin en büyük sualtı etkinlik grubu olan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Kaptan Metin Karadağ ise, Kovid-19 salgınının insanlığın devamı için sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını kaydetti.



