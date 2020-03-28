Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Ek ödeme ücreti ne kadar?

Corona virüs nedeniyle sağlık çalışanları önemli bir çalışma içeresindeler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını duyurdu. Peki sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme verilecek? Ek ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık personeline 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.

1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EK ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR?

Doktor (1/4) 6 bin lira



Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira



Ön lisans 1260 lira



Lise (2/3) 505 lira

(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

EK ÖDEME NEDİR?



Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.