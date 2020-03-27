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27.03.2020 - 22:40 | | AA

Sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek

Sağlık Bakanlığı'nca, pandemi süreci kapsamında kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmeyecek.

Sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarında sağlık personelinin görevine ilişkin, valiliklere yazı gönderildi.

Buna göre, pandemi süreci kapsamında 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

Pandemi ile etkin mücadele edilebilmesi ve hizmetin aksamasına mahal verilmemesi amacıyla konuyla ilgili kuruluşlara bilgilendirme yapılacak.

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