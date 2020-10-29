Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Bugün resmi tatil olması sebebiyle kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı sorgulanıyor. Özelikle de Sağlık Ocağı ve eczaneler bugün açık mı? sorusuna cevap aranıyor.

SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Milli Bayram olması sebebiyle resmi tatil. Resmi tatil olması sebebiyle Sağlık Ocağı ve eczaneler bugün açık olmayacak.