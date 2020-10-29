29.10.2020 - 01:17 |
Sağlık Ocağı ve eczaneler bugün açık mı?
Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları bu önemli günde bir kez daha minnetle yad edilecek. Bugün aynı zamanda resmi tatil olduğu için vatandaşlar Sağlık Ocağı ve eczaneler bugün açık mı? diye soruyor.
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Bugün resmi tatil olması sebebiyle kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı sorgulanıyor. Özelikle de Sağlık Ocağı ve eczaneler bugün açık mı? sorusuna cevap aranıyor.
SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Milli Bayram olması sebebiyle resmi tatil. Resmi tatil olması sebebiyle Sağlık Ocağı ve eczaneler bugün açık olmayacak.
İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.