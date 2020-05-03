Sağlıkçılara ikram desteği

Koronavirüs salgınında enfekte olan insan sayısı 3 milyonu geçerken, ölü sayısı da 250 bine yaklaştı. Bu zorlu salgın döneminde en riskli grubun başında cephenin en ön safında yer alan sağlık çalışanları geliyor. Hastalığı ailesine bulaştırma endişesi yaşayan sağlık çalışanlarının çoğu evlerinde kalamıyor. Otel, yurt veya devletin temin ettiği yerlerde salgın sürecinde konaklayan sağlık çalışanları ev yemeğine uzak kaldı. İstanbul’da oturan 300’ün üzerinde kadın da, evlerinden uzakta kalan sağlık çalışanları için harekete geçti. “İkram Gönüllüleri” ismi ile kurulan gruptaki gönüllü kadınlar evlerinde yaptıkları yemekleri, kekleri, tatlıları, kurabiyeleri ve gıda ürünlerini İstanbul’daki hastanelere dağıtıyor. Grubun koordinatörü yüksek mühendis Canan İşler, yaptıkları çalışmalarla ilgili Milliyet’e şunları söyledi:

“Bugün tüm dünyada olduğu gibi Kovid-19 pandemisiyle mücadele eden ülkemizde milli seferberlik yaşıyoruz. Bu kez cephe hattında sağlık çalışanlarımız var. Böyle bir dönemde biz evlerimizde tertemiz oturuyoruz. Ama sağlık çalışanlarımız evlerine gidemiyorlar. Hepsi bu yemeklere hasret. Bu insanlar her zamanki işlerini büyük bir risk altında yapıyorlar. Biz de bir yandan evde kalıyoruz, bir yandan da sağlık çalışanlarımız için ikramlıklar hazırlıyoruz. Birbirine dirsek teması olan arkadaşların haberdar ederek ortaya koyduğu bir oluşum. Avrupa ve Anadolu yakasında farklı farklı gruplarımız var.”

Anne kurabiyesi

“Birlikte o kadar güzel şeyler yapıyoruz ki... Kadınlar ürünlerin üzerine notlar yazıyor, çocuklarımız resimler çiziyor. İstanbul’daki çoğu hastaneye gidildi. Bir anne kurabiyesi, anne böreği, gerçekten anne eliyle yapılan bir şeyler ikram ediyoruz. Çünkü bunu bir görev olarak kabul ediyoruz. Çok olumlu geri dönüşler oldu. Sadece sağlık çalışanlarına değil, emniyet mensuplarımıza da dağıtıma başladık.”

Gönüllülerin yemek, kurabiye ve tatlı yapıp götürdüğü hastanelerden biri de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hastaneye grubun içindeki 78 kadının yaptığı ürünler ikram edildi. Hastane yetkilileri, “Bu etkinlikler ülkemizi diğer dünya ülkelerinden ayıran pozitif bir hareket. Ülkemizde her zor zaman, birlik ve beraberlikle atlatılıyor. El emeği yemekler, ikramlar, çalışanlara destek ve moral oluyor. Sağlık çalışanlarımız yemeklerden çok memnun oldu. Düşünülmek, değer verilmek kimi mutlu etmez ki? Sağlık çalışanları halk için canla başla hizmet veriyor. Halk da onları elinden ne geliyorsa destekliyor” diye konuştu.