‘Sağlıklı destinasyon’ imajı onlara emanet

‘Gizli müşteri’

Türk otellerinin ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından, misafirlerin sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede aldığı tedbirleri denetleyecek şirketler, oteller için puanlama yapacak. Bu kapsamda otellerin konaklama ve yeme-içme tesisleri ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetlenecek. Belge almaya hak kazanan oteller, her ay bir tam gün sürecek bir denetimden daha geçecek. Denetimlerin uzaktan değil yerinde yapılması esas olacak. Ayrıca iki aylık periyotlarda “gizli müşteri” yöntemiyle denetime tabi tutulacak oteller hakkında raporlama yapılacak.

Denetimlerde, kriterlere uygunsuzluk tespit edilirse tesise uyarı yapılacak; uygunsuzluğun devamı halinde belge iptaline gidilecek. Denetim sonucu verilecek belgelendirme dokümanında bulunacak karekod herkese açık olacak ve okutulduğunda denetim zamanı, denetçi ismi, denetim sonucu düzeltilen eksikler ve denetime ilişkin diğer detaylara ulaşılacak.

New York bekleyecek

Öte yandan 15 Haziran itibarıyla başta Almanya olmak üzere Çekya, İngiltere, Polonya, İsviçre ve Gürcistan gibi pek çok ülkeyle karşılıklı yeniden uçuş planlaması yapan Türkiye, her yıl Türkiye’ye en çok turist gönderen Rusya’yla ise karşılıklı seferleri ağustos ayından önce başlatmamayı planlıyor. Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs vakalarının halen en yoğun görüldüğü ABD’ye ise önümüzdeki aydan itibaren uçuş yapacak. Bu kapsamda öncelikle Los Angeles, Chicago, San Francisco ve Miami gibi destinasyonlara sefer yapacak THY, New York uçuşları için ise bir süre daha bekleyecek. İstanbul ve Ankara’dan, Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir gibi 14 yurt içi destinasyonu 4 Haziran itibarıyla sefer planına alan THY’nin haziranda Kıbrıs uçuşlarına da başlayabileceği ifade ediliyor.

Türkiye’nin en önemli turizm geliri kalemlerinden “kruvaziyer turizm” için ise başlangıç olarak eylül ayı planlanıyor.