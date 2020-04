"Sahilde gezmeyi çok özledik"

Tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca vatandaş kendisini eve kapattı. Milliyet olarak, kendilerini evde koruma altına alan vatandaşların günlerini nasıl geçirdiklerini dinledik. Koronavirüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başlamasıyla, kronik hastalığı bulunan anne ve babası ile evde kalan, kendisi da kalp hastası olan Duygu Gökdemir, “Karantinadayken sahilde, doğada gezmeyi özledik” dedi. Karantina günlerinde “Amigurumi” örgü hediyelik eşyalar yaparak hem gelir elde ettiğini hem de can sıkıntısını giderdiğini söyleyen Gökdemir şunları anlattı:

‘Bahçeye çıkıyoruz’

“Beykoz’da ailemle birlikte yaşıyorum. Koronavirüs salgını başladıktan sonra kendimizi eve kapattık. Ben kalp hastasıyım. Annem tansiyon ve böbrek hastası, babamın ise akciğerinde lekeler var. Kardeşim de rahatsız olduğu için daha dikkatli olmamız gerekiyor. Karantinada kalmak sıkıcı olsa da vaktimizi iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra hava güzelse bahçeye çıkıp hava alıyoruz. Keçi besliyoruz, temizlik yapıyoruz.

‘Almanca çalışıyorum’

“Evden market haricinde çıkmıyoruz. Market alışverişine gittiğimizde de eldiven, maske ve dezenfektanı yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Sokağımıza her gün zerzevatçılar geldiği için şanslıyız. Meyve, sebze almak için dışarı çıkmamıza gerek kalmıyor. Sosyal mesafeye dikkat ederek alışverişimizi yapıyoruz. Yemek yapmayı seviyorum o yüzden her gün yeni tatlar denemeye çalışıyorum. Karantinada geçen zamanımı verimli bir şekilde değerlendirmek için her gün Almanca ve İngilizce çalışıyorum.”

Örgüyle gelir elde ediyor

“Amigurumi örgüyle, bebek, hayvan figürleri, hediyelik eşyalar yapıyorum. Bu sayede hem karantinada canım sıkılmıyor hem de ördüklerimi satarak gelir elde ediyorum. Arta kalan zamanlarımda ise film izliyorum. Ailecek bir arada olmak güzel. Ama zorunlu olarak evde kalmak bir müddet sonra insanı sıkmaya başlıyor. Yeşil alanı bol olan bir semtte yaşıyoruz. Karantinadayken sahilde, doğada gezmeyi özledik.”