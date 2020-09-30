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30.09.2020 - 09:24 | | DHA

Sahilde tuvalet ihtiyacını gidermek istedi, bıçaklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Hamdi B. ve Enes B., sahilde tuvalet ihtiyacını giderdiği için tepki gösterdikleri kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Sahilde tuvalet ihtiyacını gidermek istedi, bıçaklandı

Olay, saat 04.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, sahlide yürürken çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermek istedi. Olayı gören Hamdi B. ve Enes B., bu kişiye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki bıçağı çekip, Hamdi B. ve Enes B.'yi yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği aldığı sırada Hamdi B.'yi bir otomobile bindiren arkadaşları olay yerinden kaçırmak istedi. Polis kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili durdurdu.

Hamdi B. ve Enes B. ambulanslarla Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.
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