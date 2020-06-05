Sahillerde normalleşme yoğunluğu! Sosyal mesafe çizgileri silindi

Kontrollü normal hayata geçişle birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır yasak olan sahiller vatandaşlara açıldı. Sahillerde çok sayıda vatandaş çimlere oturarak denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından çizilen çemberler büyük ölçüde silinirken vatandaşlar sosyal mesafelerini kendileri belirlemeye başlamış. Sahillerdeki son durumu yerinde inceledik.



‘Özlemişiz’



İlk durağımız Üsküdar Salacak Sahili. Sahil, salgın öncesindeki günlerini aratmayacak kadar yoğundu. Sahil boyunca bir çok kişinin maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak oturuyor ve yürüyordu. Sahildeki kafelerde oturanlar da maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Sonraki adresimiz olan Kadıköy Moda sahilinde de manzara aynıydı. Burada da bir çok kişi maske kuralına uymuyordu. Çimlerde oturan farklı gruplar arasında mesafe olsa da kendi aralarında bu mesafe yoktu. Karantina sürecinde çimlerde oturmayı özlediğini belirten Esin Özcan, “Virüsten dolayı uzun zamandır arkadaşlarla bir araya gelemiyorduk. Normalleşme sürecine geçilip, yasaklar gevşetilince bir araya geldik. Yerlerde sosyal mesafe çemberlerini göremedik. Mesafeyi kendimiz belirledik” diye konuştu.









Kendileri belirliyor

Caddebostan sahili de oldukça yoğundu. Burada da tüm uyarılara rağmen maske kuralına uymayanlar oldukça fazlaydı. Çimlerde insanlar gruplar halinde otururken bazıları yürüyüş yapıyor kimileri ise bisiklete biniyordu. Sosyal mesafenin korunması için çimlerin üzerine çizilen çemberler büyük ölçüde silinmişti. Çimlerde oturan vatandaşlar çemberler silindiği için sosyal mesafelerini kendilerinin belirlediğini belirtti. “Çemberler silinmiş. Bazıları çok az belli oluyor ama ona da uyan yok” diyen Fatma Çelik, herkes sosyal mesafesini kendisinin belirlediğini anlattı. Maltepe Sahili ise diğer yerlere göre daha sakindi. Burada da sosyal mesafe için çizilen çemberleri göremedik. Sahil boyu çimlerde gruplar halinde oturanlar arasında sosyal mesafe olsa da kendi içlerinde bu kurala uymamıştı. Burada da vatandaşların büyük çoğunluğu maskesizdi. Kartal Kordonboyu’nda da diğer yerlerde olduğu gibi bir çok insan maskesizdi.