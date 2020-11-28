MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada
ABONE OL
28.11.2020 - 17:50 | | DHA/AA

Sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, trafikte seyreden sürücüsüzat arabası ilginç görüntü oluşturdu.

Sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada

Bursa Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'ndeki trafiğe öğle saatlerinde başıboş bir at arabası girdi.

 Karşı yönden gelen araçlara rağmen yoluna devam eden at arabası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Trafikteki sürücüler ise, at arabası nedeniyle hızlarını düşürerek, kontrollü ilerledi.

Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattıİstiklal Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermemek için uzun süre direnen kadın, saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler?

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet