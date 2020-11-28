28.11.2020 - 17:50 | | DHA/AA
Sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, trafikte seyreden sürücüsüzat arabası ilginç görüntü oluşturdu.
Bursa Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'ndeki trafiğe öğle saatlerinde başıboş bir at arabası girdi.
Karşı yönden gelen araçlara rağmen yoluna devam eden at arabası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Trafikteki sürücüler ise, at arabası nedeniyle hızlarını düşürerek, kontrollü ilerledi.
Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattıİstiklal Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermemek için uzun süre direnen kadın, saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi.