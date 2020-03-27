Sahlepli Tiramisu tarifi ve malzemeleri! Sahlepli Tiramisu nasıl yapılır?

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün haftanın finali öncesinde gelinler Sahlepli Tiramisu konusunda hünerlerini sergilemeye devam edecek. Sahlepli Tiramisu tarifi ve malzemelerini merak eden ekran başındaki izleyeciler Sahlepli Tiramisu tarifi ve malzemelerini araştırmaya devam ediyor. Peki Sahlepli Tiramisu nasıl yapılır?

SAHLEPLİ TİRAMİSU MALZEMELERİ

5 yumurta+1 yumurta akı (sarısı kremasında kullanılacak)

5 kahve fincanı şeker

5 kahve fincanı un

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı ılık su

Kreması için;

1 litre süt

1 yumurta sarısı

4 yemek kaşığı un

1, 5 çay bardağı şeker (ağız tadınıza göre)

400 gr labne peynir

1 paket salep

Keki ıslatmak için;

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı neskafe

2 yemek kaşığı tozşeker

Süslemek için kakao

SAHLEPLİ TİRAMİSU YAPILIŞI

5 yumurta ve 1 yumurta akını, ılık su ve şeker ile beş dakika çırpın. Bir kapta un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu eleyin.

Çırpılan karışıma ekleyip karıştırın. Kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp, kek harcını kenarlardan başlayarak ortasına doğru kalıba boşaltın. (Ben 25cm’ye 33 cm olan küçük dikdörtgen fırın tepsisi kullandım, siz bu ölçülerde bir kalıp veya 30 cm’ye 30 cm bir kare kalıpta kullanabilirsiniz. ) 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin, 10 dakika sonra fırının ısısını 170 dereceye düşürün. 35-40 dakikada pişecektir. İlk 20 dakikada fırını açmayın. 30 dakikadan sonra kürdan testi ile kontrollü pişirin.

Kek pişerken kremayı hazırlayın. Sütü, yumurta sarısını, şekeri ve unu iyice çırpın sonra ocağa alın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin. Pişen muhallebiyi ocaktan alın. İçine salep ve labne peyniri karıştırın. Bu karışım 10-15 dakika soğuduktan sonra 5 dakika kadar elektrikli çırpıcı ile iyice çırpın. Fırından çıkardığınız keki, soğuması için en az yarım saat bekleyin.

Soğuyan keki kalıptan çıkarın. Enine ikiye bölün. Alt katı, 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı tozşeker ve 1 yemek kaşığı neskafeyi karıştırarak hazırladığınız kahve ile ıslatın. Kremanın yarısına yakınını üzerine yayın. Kekin diğer katını da kremanın üstüne kapatın. Tekrar 1 su bardağı su ile 1’er yemek kaşığı tozşeker ve neskafeyi karıştırın. Kekin ikinci katını da bununla ıslatın. Kalan kremayı kekin her tarafına sürün. En son tel çay süzgeci ile kremanın üzerine kakao serpin. Afiyet olsun.