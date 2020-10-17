Sahte alkol 7 can daha aldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde rahatsızlanması sonrası dört gün önce hastaneye kaldırılan Cüneyt K. (54) dün hayatını kaybetti. Tekirdağ’da önceki gün de B.A. sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de evinde rahatsızlanan Derya A. (24) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sahte içkiden zehirlenen S.T. (48), Çerkezköy’de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



İzmir’de 23. ölüm



İzmir’in Foça ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Barbaros Hayrettin Öz de önceki gün gerçekleşen beyin ölümünün ardından dün yaşamını yitirdi. Bir hafta önce sahte içtikten sonra fenalaşan Ali Gedik (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece, İzmir’de 9 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısı 23’e yükseldi.



Aydın’ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Devrim Kara (43) dün yaşam mücadelesini kaybetti. Kentte daha önce de metil alkol zehirlenmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.



İstanbul’da da bir kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.



Bu ölümlerle birlikte son bir haftada Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye çıktı.



İmalathanelere baskın



Sahte içki operasyonları da devam ediyor. Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim’den bu yana yaptıkları operasyonda 274 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71’i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.



İzmir’in Bornova ilçesinde polis sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştıkları bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 115 litre sahte içki ve 85 litre etil alkol, 250 litrelik fiber tank, 150’şer litrelik iki fiber tank, 50 litrelik fiber fıçı, farklı boyutlarda üç huni, cam tüp, derece, 5 sıvı renklendirici, metal karıştırıcı, çok sayıda boş pet şişe ve bidon ele geçirildi. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayları üzerine etil alkol satışı yapan iş yerlerine operasyon yapıldı. Bir iş yerinde 970 litre etil alkol, 160 kit, gliserin, anason buldu. Olayla ilgili şüpheli E.A. gözaltına alındı. Etil alkolün 45 litresinin Edirne, İstanbul ve Mersin’e gönderilmek üzere kolilendiği tespit edildi.



Adana’da merkez Seyhan ilçesinde sahte içki imalathanesine çevrilen bir eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 1600 litre sahte içki ele geçirildi. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.



İstanbul Esenyurt’ta D.T. isimli bir kişinin işyerinde sahte içki satışı yaptığı ihbarını alan jandarma operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 1647 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi. İş yeri sahibi D.T. gözaltına alındı. Şişli’de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında 19 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde de yalnız yaşayan Çetin Kepçeler evinde ölü bulundu. Polis evde yaptığı aramada 5 litrelik bidon içerisinde alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Kepçeler’in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazacak.