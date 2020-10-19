19.10.2020 - 15:31 | | DHA
Sahte alkolden 7 gündür yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören kiÅŸi kurtarÄ±lamadÄ±
Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde, sahte alkolÂ nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lanÂ Hasan AydÄ±n (52), 7 gÃ¼ndÃ¼r tedaviÂ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yoÄŸun bakÄ±mda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Zonguldak EreÄŸli ilÃ§esinde, 12 Ekim'de,Â iÃ§tiÄŸi sahte alkolÂ nedeniyle Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Hasan AydÄ±n, yoÄŸun bakÄ±m servisindeÂ tedaviye alÄ±ndÄ±. AydÄ±n, 7 gÃ¼ndÃ¼r tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede bugÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°lÃ§ede sahte alkolÂ iÃ§ince fenalaÅŸÄ±p, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Harun Ä°nanÃ§ (54) da 13 Ekimâ€™de hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sahte alkolden Ã¶lÃ¼mle ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.