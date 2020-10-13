13.10.2020 - 17:32 | | DHA
Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
İstanbul Kartal'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu evin önünde alınan helalliğin ardından, Pendik Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kartal'da sahte alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki 1 çocuk babası avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun cenazesi evine getirildi.
Ailesi ve yakınları tarafından alınan helalliğin ardından Şahinoğlu'nun cenazesi Pendik Şeyhli Mezarlığına defnedildi. Şahinoğlu'nun eşi Derya Şahinoğlu, ayakta durmakta zorlandı. Genç kadını yakınları teselli etmeye çalıştı.
Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.