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26.10.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZÄ° Â

Sahte alkolden ölüm 81â€™e çÄ±ktÄ±

Metil alkol zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle dÃ¼n 5 kiÅŸi daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 9 Ekimâ€™den bu yana Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 80â€™e yÃ¼kseldi.

Sahte alkolden ölüm 81â€™e çÄ±ktÄ±

Ä°zmirâ€™de alkol aldÄ±ktan sonra fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Can YÄ±lmaz (37), Mehmet DoÄŸan (35), BetÃ¼l YÄ±lmaz ve DoÄŸan A.â€™nÄ±n (76) da dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetmesi Ã¼zerine kentte sahte iÃ§ki zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 35â€™e Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±rklareliâ€™nin Vize ilÃ§esinde ise Mustafa BaÅŸlÄ±â€™nÄ±n (50), tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonucu kentte Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± beÅŸe Ã§Ä±ktÄ±. Mersinâ€™de de Ã¶nceki gÃ¼n hastaneye yatÄ±rÄ±lan M.B., dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti.

YarÄ± çÄ±plak halde park halindeki aracÄ±n üstüne düÅŸtü Gaziantep'te CoÅŸkun K. (20), beÅŸinci kattaki evinin balkonundan yarÄ± çÄ±plak halde park halindeki otomobilin üzerine düÅŸtü. AÄŸÄ±r yaralanan genç, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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