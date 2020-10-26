Ä°zmirâ€™de alkol aldÄ±ktan sonra fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Can YÄ±lmaz (37), Mehmet DoÄŸan (35), BetÃ¼l YÄ±lmaz ve DoÄŸan A.â€™nÄ±n (76) da dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetmesi Ã¼zerine kentte sahte iÃ§ki zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 35â€™e Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±rklareliâ€™nin Vize ilÃ§esinde ise Mustafa BaÅŸlÄ±â€™nÄ±n (50), tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonucu kentte Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± beÅŸe Ã§Ä±ktÄ±. Mersinâ€™de de Ã¶nceki gÃ¼n hastaneye yatÄ±rÄ±lan M.B., dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti.