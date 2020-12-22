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22.12.2020 - 05:16 | | AA-DHA

Sahte alkollü içki operasyonu! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sahte alkollü içki operasyonu! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

 

Çok miktarda sahte alkollü içkinin yılbaşı öncesinde farklı şehirlerde piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Aralık'ta yakalanan 53 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sahte alkollü içki operasyonu 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir şebekenin ürettiği yüklü miktar sahte alkollü içkiyi piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde İstanbul, Bilecik, Giresun, Kocaeli, Mersin, Niğde, Samsun, Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 53 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol ve 6 damıtma makinesi ile tüfek ve tabancaya el konulmuştu.

Bu operasyonla birlikte son 6 ayda düzenlenen ara operasyonlarda da sahte olduğu belirlenen 88 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkol ele geçirilmişti.

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
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