Sahte belgeyle Bartın'a geldiler! Bir kişinin corona testi pozitif çıktı

Kocaeli'de, hastane inşaatında çalışan 12 işçi, memleketleri Bartın'a gitmek üzere yola çıktı. İşçilerin taşındığı minibüs, Zonguldak Çaycuma- Kozcağız sınırında jandarma ekiplerince durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde belgelerin geçersiz olduğu saptandı. Bunun üzerine 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ardından Çeşm-i Cihan öğrenci yurdunda karantinaya alınan 12 kişiden 1'inin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Valilikten bir işçinin testinin pozitif çıktığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Seyahat izin belgesi niteliği taşımayan belgelerle seyahat eden ve Bartına girmek isterken durdurulan araçta bulunan, Kocaeli ilinde hastane inşaatında çalışan 12 işçiden birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. İlimize dışarıdan gelenler, sağlık durumu netleşene kadar zorunlu karantinaya tabi tutulduğundan, bu kişiler yurtta izolasyon altında kalmakta idi. Aynı minibüste seyahat ettiği kişiler negatif de olsa ileriki günlerde pozitife dönebilecek olması nedeniyle zorunlu karantina devam etmektedir."

İşçilerin karantinaya alınmasıyla virüsün engellendiği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"İlimizde tedavisi devam eden 10 vaka tamamen il içi vakalar olup bu vakalar bile filyasyon çalışmaları sonucunda tespit edilip test sonuçları yurt karantinası sırasında belli olan kişilerdi. İlimize giriş yapmak isteyen kişilerin zorunlu olarak karantinaya alınması uygulaması sonucunda, dışarıdan gelen ve pozitif çıkan vakanın ve muhtemel vakaların köylerindeki hoş geldin temasları ve il içindeki izin nedeniyle yapacakları temaslar önlenmiş oldu. İçerideki vakalarımız bitmek üzereyken dışarıdan gelen kişilerin sağlık durumları netleşene kadar zorunlu olarak karantinada tutulma uygulaması, özellikle seyahat yoğunluğunun olduğu bayram tatili günlerinde de devam edecektir."