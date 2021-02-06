MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahte emlakçılardan 3 ilde 1 milyonluk vurgun
ABONE OL
06.02.2021 - 16:44 | | DHA

Sahte emlakçılardan 3 ilde 1 milyonluk vurgun

Manisa'da, kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, başkalarına ait arazileri sahte kimlik ile sattığı belirlenen Mustafa S. ve Yusuf K. polis tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin benzer yöntemle 3 ilde toplam 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Sahte emlakçılardan 3 ilde 1 milyonluk vurgun

Kendilerini emlakçı olarak tanıtan Mustafa S. (65) ve Yusuf K.’nin  (51),, Ankara, Balıkesir ve Karabük illerinde, başkalarına ait arazileri sahte kimlik çıkararak, sattıkları iddia edildi. Bu yöntemle 1 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, son olarak Tekirdağ'daki Yılmaz Çetin'e ait arsayı, aynı yöntemle 300 bin TL'ye Tekirdağ'da yaşayan Bahri Şengör'e satmak istedi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibe aldığı şüpheliler, Manisa'ya çağırdıkları Şengör'e noterde satışı yapacakları sırada suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, 'Yılmaz Çetin' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

 

    Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Refüje çarpan otobüs viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı

    Refüje çarpan otobüs viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Adana'da 'güven ve huzur' uygulaması! 5 kişi yakalandı

    Adana'da 'güven ve huzur' uygulaması! 5 kişi yakalandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet