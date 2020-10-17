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17.10.2020 - 21:43 | | DHA

Sahte içki bir can daha aldı!

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Soner Tolukan'ın ardından Tayfun Yatkın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yatkın'ın ölümüyle Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sahte içki bir can daha aldı!

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın ile M.B. ve T.A., önceki akşam saatlerinde alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, dün akşam saatlerinde, Tayfun Yatkın ise bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan ve Tayfun Yatkının da ölümleriyle, Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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