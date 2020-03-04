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04.03.2020 - 16:11 |

Sahte içki deposuna şok baskın!

Antalya’da sahte içki üretilen bir depoya baskın düzenlendi. Çok sayıda sahte içkiye el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki deposuna şok baskın!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Konyaaltı ilçesinde ikamet eden bir kişinin, Muratpaşa ilçesinde kiraladığı depoda sahte bira ve şarap üreterek piyasaya sattığı yönünde bilgiler üzerine operasyon düzenledi. 2 Mart günü sahte içki üretmek için kullanılan imalathane, ikamet ve araçlara yönelik operasyonlarda, 451 litre sahte içki (bira-rakı-şarap), 170 şişe sahte bira ve şarap, 240 adet yabancı menşeili kaçak ilaç, çok sayıda bira ve şarap kapağı, boş şişeler, termometre, alkolmetre, hidrometre, beher, karışım tankı, damıtma düzeneği gibi malzemeler ele geçirildi.

El konulan ürünler arasında bulunan fermente edilmiş alkolü damıtmaya yarayan çok sayıdaki düzenek üzerinde yapılan incelemede, bira ve şarap yapımında kullanılan alkollerin sağlıksız şartlar ve bu konuda uzman olmayan, hiçbir yetki belgesi almamış kişilerce üretildiği ve piyasada satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

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