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16.10.2020 - 18:07 | | DHA

Sahte içki kabusu sürüyor! 1 can daha aldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşan 43 yaşındaki Devrim Kara, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Sahte içki kabusu sürüyor! 1 can daha aldı

Yenipazar'da yaşayan Devrim Kara, geçen 11 Ekim'de, sahte alkol içtikten sonra fenalaştı. Nefes darlığı ve göğsünde sıkışma şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kara, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Kara'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geçen 12 Ekim'de de 57 yaşındaki Orhan Öztürk de, sahte alkol içtikten sonra kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaşamı yitirdi. Kara'nın da ölümüyle Aydın'da sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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