Sahte içki ölümlerinde korkunç iddia! 44 kişi hayatını kaybetti...

Sahte içkiden ölümler artıyor. Geçen hafta 32 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti. İstanbul’da altı, İzmir’de iki, Zonguldak, Aydın, Trabzon ve Mersin’de de birer kişinin daha ölmesiyle, beş gün içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi. Emniyet Genel Müdürlüğü olaylarla ilgili yapılan operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden yedisi tutuklandığını bildirdi.



İzmir’de sahte içki kullandıkları öne sürülen ve hastanede tedavileri süren iki kişi daha dün öldü. Böylece, İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18’e çıktı.



Tedavileri sürüyor

Beş kişinin sahte içkiden öldüğü Mersin’de Şehir ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Mahmut Faruk da dün yaşamını yitirdi. Böylece kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı altıya yükselmiş oldu. Hastaneye başvuran yedi kişinin tedavisi de sürüyor.



Kendisi üretti

Trabzon’da da iddiaya göre bazı karışımlar yaparak sahte alkol üreten M.B., içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan M.B., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.B., kurtarılamadı. M.B.nin, kentte bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.



Zonguldak’ta 1 ölüm



Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Harun İnanç (54), evinde rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. İnanç, ilk müdahalesinin ardından Karabük’teki özel hastaneye sevk edildi. İnanç’ın içtiği sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

Yoğun bakımda tedaviye alınan İnanç da kurtarılamadı. İçtiği sahte alkollü içki nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Hasan A.’nın (52) ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



İş yerinde rahatsızlandı



Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde de sahte içkiden sanayide iş yerinde rahatsızlanan C.K. (54) sağlık ekiplerince Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiye bağlı zehirlendiği belirlenen C.K.’nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. C.K.’nin iş yerinde 5 litrelik su bidonlarında sahte içki bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenler

Silivri’de İlyas Yiğit, nereden aldığı henüz belirlenemeyen sahte içkinin kendisini zehirlemesi sonucu yakınları tarafından kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi’nden sevk edildiği Gaziosmanpaşa Özel Avrupa Şafak Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bahçelievler’de, Sevim Şenkaya isimli 38 yaşındaki iş kadını 10 Ekim Cumartesi günü Salih Özgen isimli arkadaşının Ercan Padak isimli seyyar satıcıdan satın aldığı iki adet B... marka viskiyi içince hastanelik oldu. Gece yarısı hastaneye kaldırılan genç kadın bir gün sonra hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili başlatılan soruşturmada viskileri satan seyyar satıcı Padak ile içkileri temine ettiği belirlenen İbrahim Bozkurt Avcılar’da gözaltına alındı. Araçlarında ve adreslerinde çok sayıda sahte viskiyle ele geçirilen Padak ve Bozkurt Cinayet Büro’da sorguya alındı.



Çekmeköy’de emekli işçi Taner Demirtaş, 11 Ekim Pazar günü internet üzerinden satın aldığı Dr. Derman ibareli etil alkol ve Express aroma ile evinde yaptığı viskiyi içince zehirlenip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Silivri’de 12 Ekim Pazar günü Yüksel Tekel Bayii isimli Büfeden viski alıp içen Zahra Hemaıch isimli Faslı ev hanımı viskinin zehirlemesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Pendik’te Ali Rıza Ayhan isimli şahıs yine alkol zehirlenmesi teşhisiyle sevk edildiği Özel Pendik Remedy Hastanesi’nde kurtarılamadı.

12 kişi tutuklandı

Son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine operasyonlar da sıklaştı. Yaşanan olayların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada son ölüm olaylarına ilişkin olarak da yapılan operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden yedisinin tutuklandığı belirtildi. Adana’da polis, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde imalathaneye çevrildiği belirlenen depoya baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 550 bin TL olan, sahte içki imalatında kullanılan bin 360 litre etil alkol, 418 litre satışa hazır sahte rakı ve sahte içki imalatında kullanılan iki kilogram anason tohumu ele geçirildi. İzmir’de Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, etil alkolün dağıtılmasında kilit isim olduğu belirtilen H.G. gözaltına alındı. H.G.’ye ait depo ve aracında yapılan aramalarda 5 ton etil alkol ele geçirildi. Balıkesir’de gözaltına alınan 12 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Muğla Bodrum’da ise gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Ölümler Lord'dan

Katliamı andıran ölümlerle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Başlatılan soruşturmalarda dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın ve Mesut Hasan Benli'nin haberine göre emniyet ve savcılıklar, ölüm vakalarının ardından sürdürdükleri soruşturmalarda “marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan, etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılarak içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığını” tespit etti.

Kırıkkale’deki soruşturma dosyasına göre, şüpheli Ö.U.’nun işlettiği ‘Millet Bulvarı Ekonomi’ marketten, yasal üretim izni bulunmayan ‘LORD’ marka alkol bazlı ev dezenfektanını alarak satışa sunduğu, bu ürünün etil alkol ve diğer karışımlarla alkollü içecek olarak içilmesinin ardından zehirlenmelere yol açtığı belirlendi.



7 mililitresi ölümcül olabilir



Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, sahte içki dolayısıyla meydana gelen ölümlere metil alkolün neden olduğunu belirterek, “Metil alkol, 7 mililitre alımlarda dahi ölümcül olabilen çok ağır zehirlenmeye yol açabilir” dedi.



Cander, sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin, etil alkol yerine tamamen veya karışım olarak metil alkol kullanılmasıyla oluşan çok ağır bir tablodan kaynaklandığını söyledi. Metil alkolün (metanol) endüstriyel çözücü ve boya çıkarıcı olduğuna, fotokopi sıvılarında, ojelerde ve cam yıkama sıvılarında yaygın kullanıldığına işaret eden Cander, “Metin alkolün ağızdan alımında zehirlenme olur. Sürekli ve ısrarla solunursa veya cilde sürekli temasta da bulaşabilir. Metil alkol, 7 mililitre alımlarda dahi ölümcül olabilen çok ağır zehirlenmeye yol açabilir” dedi.



Zehirlenmenin üç evresi



Metil alkol zehirlenmesinin üç safhası olduğunu anlatan Cander, şöyle devam etti:

“Birincisi 12-24 saat arası ‘erken dönem’. Bu dönemde bulgu vermez ve sanki normal alkol alınmış gibi hissettirir. İkincisi ‘sessiz dönem’ ve 30 saate çıkabilir. Bu dönemde şuur açıktır ama görme sorunları olur. Görme kaybı, bulanık görme, görme alanının bozulması gibi. Üçüncü dönemde ise tüm sistemler etkilenmeye başlar. Bulantı, kusma, şuur değişikliği ve şuur kaybı ile koma görülebilir. Çok hızlı emilerek vücuda hemen dağılır. Öldürücü olma oranları yüksektir. Hasta tam iyileşse bile yüzde 25 hastada kalıcı körlük veya görme bozuklukları yapabilir. Sinir sitemini etkilediğinden parkinson hastalığına dahi sebep olabilir, denge kayıpları yapar.”



Tedavisi zor



Metil alkol zehirlenmesinin tedavisinin kolay olmadığına değinen Cander, zehrin etkisini gidermek için antidot tedaviler yapıldığını hastayı ayrıca acil diyaliz ünitesine bağlamak gerekebildiğini aktardı. Bu tür zehirlenmenin bütün organlarda yetmezliğe neden olduğunu vurgulayan Cander “Solunum, kalp, akciğer etkilenir. Hastalar en çok solunum yetmezliğinden kaybedilir. Bu ağır tablodan kurtulmak için bilinçli olmalı ve koruma tedbirleriyle müeyyideler daha fazla uygulanmalı. Adeta bir insana zehir veriyorsunuz ve onu zehirliyorsunuz. Sahte içki olayları kasıtlı zehirleme olarak değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.