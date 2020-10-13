Sahte içki operasyonları! Birçok adrese baskın düzenlendi

Son zamanlarda artan sahte içki ölümleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda belirlenen Ümraniye ve Beyoğlu'ndaki adreslere baskınlar düzenlendi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve işyerine ait depoya kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı operasyonda 75 adet 1 litrelik şişeler içine konulmuş sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi İlyas C. ise gözaltına alındı.

Ümraniye Madenler Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, içinde sahte içki bileşenleri bulunan 2 adet bidon, 325 adet boş şişe ve kapağı ele geçirildi. Polis ekipleri, adreste bulunan Kazım Engin K.'yi gözaltına aldı.











BURSA'DA KAHVEHANEYE BASKIN

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin kaçak içki üreten kahveye düzenlediği baskında satışa hazır halde 22 litre sahte içki ile 25 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol maddesi ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Türkiye Geneli Kaçak Alkol Denetimi kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmalarında bir kahvede kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bölgede fiziki ve teknik takip başlattı. Hazırlakların tamamlanmasının ardından kahveye yapılan baskında 12 litre sahte rakı, 10 litre sahte votka, 25 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol maddesi, içki imalatında kullanılan 18 adet anason esansı ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi N.S.nin emniyetteki işlemleri sürüyor.