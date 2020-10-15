Sahte içki operasyonları sürüyor! Gözaltına alındılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 38 çeşitli marka ve türlerde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 100 litrelik 3 bidon, 220 litrelik 7 bidon, 19 litrelik 2 damacana, 10 litrelik pet şişe, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan 1250 litre fermante alkol, 150 litre şarap ele geçirildi. Operasyonda M.G. ve A.Ö. gözaltına alındı.



AYDIN

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Acarlar Mahallesi'ndeki iki ayrı evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde 100 litre etil alkol ve 30 litre sahte rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.



BALIKESİR



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satıldığı belirlenen bir iş yeri ve bunların hazırlandığı 2 eve operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde farklı türlerde imal edilmiş bir miktar sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.L. ve M.L. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.