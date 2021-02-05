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05.02.2021 - 10:34 | | DHA

Sahte içki yol ortasında can aldı!

Bursa’da içki içtikten sonra cadde üzerinde fenalaşan Feyzi Öksüzler (61), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sahte içkiden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Öksüzler’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahte içki yol ortasında can aldı!

Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi’nde yaşandı. Feyzi Öksüzler, içki içtikten sonra fenalaşarak, yere yığıldı. Öksüzler’i cadde üzerinde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Öksüzler, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Feyzi Öksüzler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sahte içkiden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Öksüzler’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

 

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