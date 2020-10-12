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12.10.2020 - 17:52 | | DHA

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

İstanbul Kartal’da sahte içkiden ölen 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun yakınları konuştu.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde Petroliş Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiden aldığı sahte içkiden zehirlenen bir çocuk babası 46 yaşındaki Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hastaneye kaldırıldı. Şahinoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Harekete geçen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Petroliş Mahallesi'nde bulunan iş yerine baskın düzenledi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Avukat Şahinoğlu'nun yakınları olayla ilgili konuştu. Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun bacanağı Murat Sezer, "Ölümü bizi mahvetti. Ani bir ölümdü. Büyük ihtimalle alkol zehirlenmesi. Kartal'dan bir yerden alkol almış. Etil alkol adı altında dışarıda yapılmış gelmiş burada içmiş. Bir Cuma günü bir de cumartesi sabahı içmiş. Dün gece hastaneye zor yetiştirmiştik. Hastanede de hayatını kaybetti. Bizim isteğimiz yapılmasın böyle şeyler. Kartal'da 3 kişi daha şu anda durumu çok kötüymüş. Aynı yerden alkol alınmış.  Biz bunlara karşıyız. Bir şeyler yapılsın. Bizim canımız yandı başkasınınki yanmasın" dedi. Şahinoğlu'nun baldızı ise, "Çok üzgünüz, ailecek yıkıldık. 6 yaşında bir çocuk babasız kaldı. Bunu yapanın vicdanı yok demek ki" diye konuştu.

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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