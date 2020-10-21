Sahte içkiden ölüm 67’ye çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Ö. (64), önceki akşam görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Süleyman Ö., dün sabah yaşamını yitirdi. Süleyman Ö.’nün hastanedeki ifadesinde, İzmir’de bir TIR şoföründen alkol aldığını söylediği öğrenildi. Kuşadası ilçesi Karova Mahallesi’nde ise Hasan Topal (56), rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Topal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Topal’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Böylece kentte 9 Ekim’den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 7’ye çıktı.

Zonguldak’ta 8 Ekim’de evinde rahatsızlanan Y.B. (50) yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Y.B. yoğun bakım servisinde 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Y.B.’nin ölümüne sebep olduğu belirtilen alkol ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kırklareli’de 4. ölüm

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın, Tufan Abay ile T.A., geçen hafta alkol aldı. İddiaya göre ev yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan dört kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan dört kişi, Tekirdağ ve Kırklareli’deki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen dört kişiden durumu ağır olan Tolukan ve Yatkın’ın ardından dün de Tufan Abay hayatını kaybetti. Diğerinin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu ölümle birlikte Kırklareli’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Çiftliğe operasyon

Sahte içki nedeniyle ölümlerin artması üzerine başlayan operasyonlar da sürüyor.

Bursa Gemlik’te bir eve ait depoya yapılan baskında satışa hazır 160 litre sahte içki ile 200 litre etil ve metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.O., ürettiği sahte içkiyi sadece tanıdıklarına verdiğini iddia etti.

Kırklareli Lüleburgaz’da düzenlenen sahte içki operasyonunda üç şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 75 litre sahte içki ile 17 boş içki şişesi ele geçirildi.l Adana Seyhan’a bağlı Hadırlı Mahallesi’ndeki bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 1400 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edildi.

Baba ile kızı gözaltında

Hatay’ın Arsuz ilçesinde S.P.’nin sahte içki ürettiği ve bunları kızı E.P.’nin evinde stokladığı belirlendi. Ekipler, sahte içkilerin üretildiği ve stoklandığı iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 247 litre sahte içki ele geçirildi, S.P. ve E.P. gözaltına alındı.