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15.10.2020 - 15:39 | | DHA

Sahte içkiden zehirlendi, hastanede beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'in Foça ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Barbaros Hayrettin Öz'ün tedavi altına alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Sahte içkiden zehirlendi, hastanede beyin ölümü gerçekleşti

İzmir Foça'da, bir kafeteryada çalışan Barbaros Hayrettin Öz (49) , geçen salı günü, rakı içtikten sonra fenalaştı. Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen Barbaros Hayrettin Öz, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Öz, buradan da Karşıyaka ilçesindeki bir özel hastaneye gönderildi. Öz'ün bu sabah beyin ölümü gerçekleşti.

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