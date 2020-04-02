Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı ne zaman çekildi?

Sahte Kabadayı konusu nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Sahta Kabadayı bugün televizyonda yayınlanacak. Seneler geçse dahi unutulmayan yapımlar arasında olan Sahte Kabadayı'nın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Sahte Kabadayı ne zaman çekildi? İşte Sahte Kabadayı oyuncuları ve konusu

SAHTE KABADAYI NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE KONUSU NEDİR?

Sahte Kabadayı, 1976 yapımı Türk filmi.

Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ın babasının katili olduğundan habersiz yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kemal

Kazım Kartal - Muhtar

Yavuz Selekman - Hamdi

Mümtaz Ener - Avukat

Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

Ekrem Gökkaya - Kiralık katil

Hakkı Kıvanç - Hayri

İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

Baki Tamer - Komiser Yılmaz

Yüksel Gözen -

Ata Saka -

Kenan Karagöz - Sadık

Ferhat Ünal -

Hasan Bayraktar -

Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun

Celal Yonat -

Yusuf Sezer - Sadi

Yusuf Çağatay -

Muzaffer Civan -

Cevdet Balıkçı -

Erdoğan Seren - Muhtar'ın adamı

Yaşar Güçlü -

Niyazi Gökdere -

Yılmaz Kurt - Muhtar'ın adamı

Yadigar Ejder - Sabri'nin adamı

Abidin Görsev -Sabri'nin nasırını tedavi eden zühtü

Mustafa Yavuz - Arnavut

Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam

Cevdet Özalaş - Kiralık katil

Yusuf Çetin - Kiralık katil

Yaşar Şener - Bombacı

Suna Selen - Şarkıcı