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23.12.2020 - 15:10 | | DHA

Sahte para dolandırıcılarına operasyon!

İstanbul Sancaktepe'de sahte para dolandırıcılarına yönelik polisin düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin değerinin altında bozduracağız diyerek anlaştıkları kişilere, sahte sterlinler verdikleri ortaya çıktı.

Sahte para dolandırıcılarına operasyon!

Sancaktepe'de iki kişinin sosyal medya üzerinden sahte para dolandırıcılığı yaptığını tespit eden   İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.  Şüpheliler E. E. ve S.Ö'nün  sosyal medya uygulamaları üzerinden aralarında iş adamlarının da olduğu kişilere arkadaşlık isteği göndererek, kendilerinde bulunan yüklü miktarda sterlini, değerinin altında bozdurmak istediklerini söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin daha sonra anlaştıkları iş adamlarına Türk lirası karşılığında sahte sterlin verip dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler E.E, S.Ö, D.Ö, ve M.A, gözaltına alındı. 

Sorgulama sonrası Ümraniye'deki bir adreste yapılan aramalarda da aralarında gerçeklerinin de yer aldığı çok sayıda sahte sterlin, 1 tabanca, dolandırıcılıkta kullanılan 6 sim kart, 7  cep telefonu ve S.İ, adına düzenlenmiş dolandırıcılıkta kullanılan 1 hesap kartı ele geçirildi.

M.A'nın daha önceden bir suç kaydı olduğu, E.E'nin  de cezaevi firarisi olarak, arandığı ve dolandırıcılık dahil olmak üzere 3 ayrı suçtan 5 ila 10 ay kesimleşmiş cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E,  tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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