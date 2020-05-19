MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahte para ile esnafı dolandıran 3 kişi tutuklandı!
ABONE OL
19.05.2020 - 14:41 | | İHA

Sahte para ile esnafı dolandıran 3 kişi tutuklandı!

Tokat’ın Niksar ilçesinde sahte para ile alışveriş yaparak esnafı dolandıran 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte para ile esnafı dolandıran 3 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, corona virüs salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanan şehir dışına çıkma yasağına rağmen Ankara’dan kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kişi, Niksar ilçesine kadar güzergah boyunca uğradıkları il ve ilçelerde sahte para vererek alışveriş yaptı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede esnaflara sahte para verildiğinin bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelilerin içinde bulunduğu 06 ADH 505 plakalı otomobilin Erbaa ilçesine kaçtığı bilgisi üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu otomobili ve E.D. (48) adlı kişiyi gözaltına aldı. Araç içerisinde ve şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 78 adet 100 TL'lik sahte 7 bin 800 TL değerinde para ele geçirilirken, diğer iki kişinin ise Tokat’a geçtiği bilgisini aldılar. Yapılan çalışmalar sonucu Y.K. ve Y.Y. adlı iki şahıs ise il merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Türk Hava Yolları'nın 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu başladıTürk Hava Yolları'nın (THY) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı, yasak hangi şehirlerde geçerli olacak?

Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı, yasak hangi şehirlerde geçerli olacak?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros çalışma saatleri

Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros çalışma saatleri

Sıradaki Haber