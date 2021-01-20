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20.01.2021 - 13:44 | | DHA

Sahte PCR testi ile İran'a gitmek isteyen yolcu sınır dışı edildi

İran’a gitmek isteyen bir kadın yolcu, sahte PCR test ile yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İranlı yolcu yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Sahte PCR testi ile İran'a gitmek isteyen yolcu sınır dışı edildi

Olay, 25 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. İran uyruklu Mona B., sahte PCR testi (koronavirüs testi) düzenleyen kişilerle irtibata geçti. Beylikdüzü'nde İranlı Mona B., irtibata geçtiği kişiden aldığı PCR testi ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Bilet işlemleri sırasında İranlı yolcunun testinin sahte olduğu anlaşıldı ve olay yerine polis çağırıldı. Sahte test ile ilgili olarak ifadesi alınan İranlı yolcu  daha sonra İl Göç Merkezi'ne teslim edildi.

İranlı yolcu buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.  

 

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