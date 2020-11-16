MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahte psikologdan arsalarını kurtaran baba mahkemede "tanık" oldu
ABONE OL
16.11.2020 - 11:15 | | AA

Sahte psikologdan arsalarını kurtaran baba mahkemede "tanık" oldu

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu tedavi ettirmek için psikolog olduğunu sandığı Ertan Ş.'ye 250 Bin TL değerindeki arsalarının tapusunu veren ve açtığı davayla tapularını kurtaran baba Selçuk Güler, Ertan Ş.'nin "yetkisiz hekimlik" suçundan yargılandığı davada tanık sıfatıyla ifade verdi.

Sahte psikologdan arsalarını kurtaran baba mahkemede "tanık" oldu

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "yetkisiz hekimlik" suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Ertan Ş. ve avukatı katılırken, tanık olarak çağrılan Selçuk Güler de duruşmada hazır bulundu.

Sanık hakkında şikayetçi olan Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü  temsilen duruşmaya katılan olmadı.

Tanık Selçuk Güler, verdiği ifadede, olay tarihinde oğlunun uyuşturucu  kullandığını, bir arkadaşının bu durumu sanık olan Ertan Ş.'ye anlattığını, bunun  üzerine sanığın bir gece kendisini arayarak görüşme talebinde bulunduğunu  söyledi.

Sonrasında sanığın Beyoğlu'ndaki ofisine gidip görüştüğünü, sanığın,  oğluyla da görüşmek istediğini anlatan Güler, "Sanık oğlumla da görüştü. Sanığın  girişimiyle oğlumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde yaklaşık 15 gün  yatırdık. Oğlum çıkmaya yakın sanık yanımıza geldi. Evde 1 yıl tedavi  uygulayacağını, çocuğumun yüzde 70-80 bu illetten kurtulacağını söyleyip evim ve  benim maddi durumumla ilgili bilgiler aldı. Daha sonra tedavi karşılığı benden  250 bin TL istedi." dedi.

Güler, sanığa bu kadar parasının olmadığını ancak Adapazarı'nda  bulunan 3 arsasını verebileceğini söylediğini belirterek, "Sanık bunu kabul  edince arsaları kendisine devrettim. Bana tedavinin gereği olarak evimi  değiştirmemi söyledi. Oradan taşınıp başka bir eve geçtik. Çocuğum hastaneden  çıktıktan sonra tedavi başlayana kadar başında beklememi söyledi. Yaklaşık 2 ay  boyunca oğlumla birlikte evde kaldım. Sonrasında sanık ile tekrar buluştuk ve  bana kızımın da psikolojisinin bozuk olduğunu, onun da tedavi olması gerektiğini,  bunun için Tekirdağ'daki yazlığımı da kendisine vermem gerektiğini söyledi." diye  konuştu.

Bu durum üzerine sanıktan şüphelendiğini ve düşünmek için süre talep  ettiğini ve sonrasında reddettiğini anlatan Güler, "Sanık kabul etmediğimi  söyleyince sinirlendi ve yanlış yaptığımı söyledi. Sonra da bir daha  telefonlarıma çıkmadı. İnternetten araştırma yaptığımda 'uzman psikolog' olduğu  yazılıydı. Yine tanıştığımız ortamda da herkes kendisini uzman psikolog olarak  tanıyordu. Bunun üzerine Psikologlar Derneği'ni aradım. bana sanığın psikolog  olmadığını ve kendilerinde kaydı bulunmadığını bildirdiler. Bunun üzerine  dolandırıldığımı anlayıp tapu iptali davası açtım ve kazandım." ifadelerini  kullandı.

Güler, sanık hakkında aynı zamanda o dönem faaliyette olanda  Başbakanlık İletişim Merkezi'ne de (BİMER) şikayette bulunduğunu belirterek,  "Sanık, çocuğumla, hastaneye yatmadan önce üç kez, hastaneden çıktıktan sonra da  bir kez görüşüp terapi uyguladı. Sonradan çocuğumdan öğrendiğim kadarıyla,  psikologların yaptığı şekilde karşılıklı konuşma şeklinde terapi yapmış. Bir kez  de hipnoz uygulamış." dedi.

Sanık avukatı ise, tanık ile sanık arasında tapu davası nedeniyle  husumet olduğunu, bu nedenle tanığın beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini  söyledi.

Mahkeme, diğer tanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı  erteledi.

"BENİM GİBİ BAŞKA İNSANLARI MAĞDUR ETMEMESİ İÇİN BU KİŞİ  CEZALANDIRILSIN"

Baba Güler, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, kendisini uzman psikolog olarak tanıtan şahısla ilgili daha önce şikayette ve suç  duyurusunda bulunduğunu, görülmekte olan davada,  Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü  de beni şahit olarak çağırması üzerine mahkemede ifade verdiğini söyledi.

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda da  bulunduğunu kaydeden Güler, "Sanık, uyuşturucu kullanan oğlumu tedavi edeceğini  söyleyip, bunun karşılığı benden 250 Bin TL talep etmişti. Beni toplamda yaklaşık  300 Bin TL dolandırdı. Dava açtım, kazandım. Bir insan hayatı üzerinden bize  zarar verdi, 1 yılımızı ve ondan sonraki sürecimizi heba etti. Hipnoz tedavisiyle  başladı,  normal psikolog görüşmeleri yaptı 2-3 sefer. Zaten ondan sonra bir daha  kendisine ulaşamadık, bir tedavi yapmadı. Arsalarımın tapusunu üzerine vermiştim.  Çocuğu tedavi edeceğini söylediği için . Adaletten,  benim gibi başka insanları  mağdur etmemesi için bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

 

 

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Camide huzursuzluk çıkartan kadına, cemaatten tepki!

Camide huzursuzluk çıkartan kadına, cemaatten tepki!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet