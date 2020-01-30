MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahte raporlarla dolandırmışlar!
ABONE OL
30.01.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sahte raporlarla dolandırmışlar!

Ankara’da, para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte raporlarla dolandırmışlar!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerince “Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bazı kişilerin para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu hastanelerinde görevli üç kişinin de yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına Ankara’daki çeşitli hastanelerin adı kullanılarak düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirildi. Aralarında, aldıkları sahte raporları çalıştıkları iş yerlerine veren ve sonrasında SGK’dan iş göremezlik ödemesi alarak devleti zarara uğratan kişilerin de olduğu 30 kişinin de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber