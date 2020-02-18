MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahtenin de sahtesini yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
18.02.2020 - 18:43 | | İHA

Sahtenin de sahtesini yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındı

İzmir polisi, sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkolün sahtesinin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Sahtenin de sahtesini yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki bir depoda, sahte alkollü içki yapımında kullanılmak üzere üretilen etil alkol bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Sahtenin de sahtesini yapmışlar 2 kişi gözaltına alındı

Bir iş yerinin üst katında bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, bin litresi şişelenmiş, bin 500 litre sahte etil alkol, bin boş şişe ve 500 etiket ele geçirdi. Sahte etil alkollerin bir kısmı da, deponun yakınında park halinde olan bir minibüste ele geçirildi. Söz konusu minibüse el konulurken, sahte alkollü içki üretmek amacıyla ihtiyaç duyulan etil alkolün de sahtesinin üretilmesi, şaşkınlığa neden oldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Suçüstü yakalandılar! Cezası 73 bin TLKonya'da, Beyşehir Gölü'nde elektroşok cihazıyla 4 sazan balığı avlayan 2 kişiye 73 bin 747'şer TL para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Binlerce hakim ve savcıyı ilgilendiriyor: Çalışmalar tamamlandı

Son dakika | Binlerce hakim ve savcıyı ilgilendiriyor: Çalışmalar tamamlandı

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber