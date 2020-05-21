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21.05.2020 - 10:24 | | DHA

Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Bursa’da, sahur için mutfakta hazırlık yapan Havva Asa’nın ocakta unuttuğu yemekten çıkan yangında, aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında oturan Havva Asa, sahurda ocağa yemek koydu. Ancak Asa, sofrayı hazırlarken yemeği unuttu. Duman ve kokuyu fark eden Havva Asa, eşi Alican Asa’yı uyandırarak, yangını söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan çift, 1 yaşındaki bebeklerini de alarak, dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişilik aile, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz...AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsün denizden bulaşmadığını söyledi. Bulaşma riskinin havuzda daha çok olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Havuzdaki klor düzeyinin belli miktarda tutulabilmesi bu riski azaltır ama örneğin sitelerin havuzlarında her gün ölçüm yapılması zor olabilir" dedi.
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