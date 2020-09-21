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21.09.2020 - 17:52 |

Saka kuşlarını kaçırmaya çalışan şüpheliye 1 buçuk milyon lira ceza!

Hatay’da koruma altındaki bin 826 adet saka kuşunu yasa dışı yollarla Suriye'ye götürürken Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri tarafından yakalanan A.H.'ye 1 milyon 579 bin 250 TL para cezası kesildi.

Saka kuşlarını kaçırmaya çalışan şüpheliye 1 buçuk milyon lira ceza!

Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerinin, Altınözü ilçesi Babatorun Jandarma Karakolu ve Piyade Hudut Karakolu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli A.H. koruma altındaki bin 826 adet saka kuşunu traktörüyle Suriye'ye götürmeye çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan A.H.'ye 1 milyon 579 bin 250 TL para cezası kesildi. Ayrıca, kuşları taşımak için kullanılan 8 kafes imha edilirken, kuşlar yeniden doğaya salındı.

 

 

 

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