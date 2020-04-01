Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Sakar Şakir filmi kaç yılında çekildi?
Sakar Şakir filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alan Sakar Şakir filminde sakarlığı ile nam salan Şakir köyde sakarlıkları ile dikkat çekmiştir. Amcasından kendisine miras kaldığını öğrenmesinin ardından İstanbul'un yolunu tutan Şakir, yolculuk esnasında tanıştığı Gardırop Fuat karakteri ile yaşadıkları maceralar konu alınıyor. Peki Sakar Şakir filminin konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Sakar Şakir filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı filmde sakarlığı ile nam salan Şakir'e amcasından kalan miras haberinin ardından Şakir, İstanbul'a gitmek için yola koyulur. Yolculuk esnasında yanında oturan Gardırop Fuat ile yaşadıkları macera İstanbul'da kaldığı yerden devam eder. İşte Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Sakar Şakir, 1977 yapımı bir Türk filmi.
SAKAR ŞAKİR KONUSU
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.
Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)
Oyuncular
Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal
Fatma Şen rolünde Adile Naşit
Hacı Şen rolünde Ali Şen
Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel
Marmara Kazım rolünde Macit Flordun
Lüfer rolünde Necdet Yakın
Şükrü rolünde Atilla Ergün
Sabri rolünde Kamer Sadık
Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç
Sevda rolünde Ayfer Feray
Televizyoncu rolünde İhsan Yüce
Yusuf rolünde Yusuf Sezer
Arap Celal rolünde Celal Yonat
Zühtü rolünde Yavuz Şeker
Bekçi rolünde İhsan Bilsev
Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal
Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem
Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş
Hizmetçi rolünde Nermin Özses
Emlakçı rolünde Natuk Baytan
Manav rolünde İbrahim Kurt