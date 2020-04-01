Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Sakar Şakir filmi kaç yılında çekildi?

Sakar Şakir filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı filmde sakarlığı ile nam salan Şakir'e amcasından kalan miras haberinin ardından Şakir, İstanbul'a gitmek için yola koyulur. Yolculuk esnasında yanında oturan Gardırop Fuat ile yaşadıkları macera İstanbul'da kaldığı yerden devam eder. İşte Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Sakar Şakir, 1977 yapımı bir Türk filmi.

SAKAR ŞAKİR KONUSU

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.

Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)

Oyuncular

Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal

Fatma Şen rolünde Adile Naşit

Hacı Şen rolünde Ali Şen

Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel

Marmara Kazım rolünde Macit Flordun

Lüfer rolünde Necdet Yakın

Şükrü rolünde Atilla Ergün

Sabri rolünde Kamer Sadık

Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç

Sevda rolünde Ayfer Feray

Televizyoncu rolünde İhsan Yüce

Yusuf rolünde Yusuf Sezer

Arap Celal rolünde Celal Yonat

Zühtü rolünde Yavuz Şeker

Bekçi rolünde İhsan Bilsev

Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal

Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem

Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş

Hizmetçi rolünde Nermin Özses

Emlakçı rolünde Natuk Baytan

Manav rolünde İbrahim Kurt