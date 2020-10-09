Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise sağlık kontrolünden geçirilerek gruplar halinde adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan 16 şüpheliden biri serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 8'inin ise savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen 29 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sakarya merkezli Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.