Sakarya’da 1 çocuk babası adam evde tüfekle intihar etti!

Olay, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi’nde meydana geldi. Seyfettin B, evde babası ile sohbet ettikten sonra odasına çıktı. Bir süre sonra odadan silah sesi duyuldu. Odaya koşan yakınları, Seyfettin B.'yi kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekibi, Seyfettin B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sanayi sitesinde oto tamirhanesi bulunan, evli ve 1 çocuk babası Seyfettin B.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.