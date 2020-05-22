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22.05.2020 - 11:47 | | İHA

Sakarya'da D-650 karayolunda feci kaza! 2 kişi yaralandı

Sakarya D-650 karayolunda kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Sakarya'da D-650 karayolunda feci kaza! 2 kişi yaralandı

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-650 karayolunda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, özel firmaya ait bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucu biri bayan toplam iki kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahale etmesinin ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Sakaryada D-650 karayolunda feci kaza 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüsteki manzara karşısında polis bile şoke oldu!İstanbul Sultangazi'de polisin durduğu minibüsten 16 fazla yolcunun çıkması, polisi bile şaşırttı. Minibüs sürücüsü, fazla yolcuların yolda kaldığını bundan dolayı aldığını söyledi.
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