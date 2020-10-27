Sakarya’da DEAŞ operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 3, Suriye uyruklu 1 şüpheli, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslardan ele geçirilen materyallerin incelenmesinde DEAŞ terör örgütü faaliyetleri ile ilgili çatışma bölgelerinde çekilmiş görüntü ve fotoğraflar ele geçirildiği belirtilirken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."