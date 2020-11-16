16.11.2020 - 10:08 | | AA
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içinde çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek ülkeye geldikleri yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 kişinin Sakarya'da olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.
Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.