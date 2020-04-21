21.04.2020 - 19:26 | | AA
Sakarya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Osman B. yönetimindeki 49 AAE 981 plakalı hafriyat kamyonu, D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisi Adapazarı istikametindeki kavşakta sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 BCK 77 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan İsmet Akyüzlü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada, otomobildeki Hüseyin ve Mehmet Akyüzlü ile Fatih Bahtiyar yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akyüzlü'nün cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.