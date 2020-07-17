Sakarya’da genç kadını darp ederek yol kenarına attılar!

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında baygın halde yatan genç kadını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, gencin darp edildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi. Ekipler, genç kadını darp ederek yol kenarına atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Kazayı kendisinin yaptığını sandı, ortaya ilginç diyaloglar çıktıSamsun'da iki otomobilin karıştığı kaza yerinden geçen alkollü olduğu değerlendirilen bir kişi kazayı kendisinin yaptığını sanınca ortaya ilginç giyaloglar çıktı. Kimliği belirsiz kişi telefonda aradığı kişiye "Ben şimdi kaza yaptım, 50 bin lira zararım var. Bu işi yarın bir çözün. Fahrettin Koca beni arasın" dedi.