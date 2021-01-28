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28.01.2021 - 12:58 | | İHA

Sakarya'da silahlı dehşet! Üstlerine kurşun yağdırdı

Gelen son dakika haberine göre; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek kaçtı. Yaralanın 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı'nda bulunan bir özel hastane önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sakaryada silahlı dehşet Üstlerine kurşun yağdırdı

Sakaryada silahlı dehşet Üstlerine kurşun yağdırdı

Sakarya'da silahlı dehşet! Üstlerine kurşun yağdırdıGelen son dakika haberine göre; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek kaçtı. Yaralanın 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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