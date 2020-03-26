TÃ¼m Ã¼lkede corona virÃ¼se (covid-19) alÄ±nan Ã¶nlemler geniÅŸlerken, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Trafik Denetim Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri de bu Ã¶nlemlere katkÄ± saÄŸladÄ±. Ekipler,Â ÅŸehir merkezindeki trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndaki kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k Ã¼zerine 'Evde kal' veÂ yeÅŸil olanlarÄ±naÂ 'Eve git' yazÄ±larÄ± ekledi.Â Ekipler, yaya geÃ§itlerindeki sesli komutlara ise 'SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§inÂ evde kalÄ±n'Â sesini yÃ¼kledi.

Ä°lÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â Trafik Denetleme ÅžubesiÂ ekipleri de araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin yanlarÄ±na giderek, "Acil durum oluÅŸmadÄ±kÃ§a lÃ¼tfen dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n. Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±Â hep birlikte yeneceÄŸiz, lÃ¼tfen evde kalÄ±n"Â dedi.Â