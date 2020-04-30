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30.04.2020 - 16:04 |

Saksıda kenevire gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, evinin bahçesinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı.

Saksıda kenevire gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir bahçede saksı içerisinde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kenevirin yetiştirildiği Tömük Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Şüpheliye ait bahçede ve evde yapılan aramada çiçek saksıları içerisine toplam 47 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir fideleri sökülerek imha edilirken, ev sahibi gözaltına alındı. Kenevir ekimi yapan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

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